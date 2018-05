L'hiver chez Air Transat

Ainsi, un plus grand nombre de liaisons directes seront offertes à partir de Montréal et de Québec vers Cancún (Mexique) et Fort Lauderdale (Floride).

Punta Cana (République dominicaine) fera aussi l'objet de plus de liaisons directes au départ de Montréal et Ottawa.

Un vol sans escale hebdomadaire s'ajoutera de plus vers Carthagène (Colombie) et Fort-de-France (Martinique), pour un total de deux vols par semaine.

Les vols saisonniers vers Malaga (Espagne) seront prolongés de quelques semaines, tandis que la fréquence des vols entre Montréal et Toronto sera aussi bonifiée.

airtransat.com