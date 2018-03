Autour du monde: la grande aventure de Laurence et Joas

Photo fournie par Off to Places

Justement, ce type de voyage est-il vraiment à la portée de tous?

Laurence: Oui, c'est faisable. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que nous sommes chanceux... Mais on l'a aussi faite, notre chance. On a travaillé fort, on a économisé notre argent, et on a fait un plan. Il y a beaucoup de choses à régler avant de partir, il faut s'occuper de son auto, de sa maison, de son chien! Mais malgré tout, c'est quand même possible de le faire.

Depuis le mois de novembre, vous êtes en Australie, où vous travaillez grâce à un Programme vacances travail (PVT). Avez-vous réussi à trouver un emploi dans vos domaines respectifs?

Laurence: Non. Quand on part avec ce type de visa, c'est difficile d'avoir son job de rêve, parce qu'on ne peut pas travailler plus de six mois avec le même employeur. Par exemple, dans le domaine où je travaillais - la vente au détail -, ça prend à peu près six mois juste pour former un gestionnaire. Donc en ce moment, je travaille chez Sephora, toujours en détail, mais avec un poste moins important. C'est drôle, parce que je voyage en sac à dos et je travaille en maquillage! Mais ce qui est bien, c'est que ça nous permet vraiment de ramasser notre argent.

Joas: Moi, de mon côté, j'ai deux emplois: je travaille comme barman dans un beergarden le soir et, le jour, comme gérant dans un magasin de burgers. Aussi, j'ai trouvé un contrat pour gérer les pages Facebook et Instagram de trois bars à Montréal, tout en étant en voyage! Je mets six ou sept heures par semaine là-dessus et ça me permet d'avoir un certain revenu depuis que je suis parti.

Vous quittez Melbourne à la mi-avril. Quel est le plan pour la suite des choses?

Laurence: On veut aller à Cairns, dans le nord de l'Australie, et descendre la côte en road trip jusqu'à Brisbane. On a loué un camping-van et on va vraiment prendre notre temps pour profiter des plages, des campings...

Ensuite, le 1er mai, on retourne en Indonésie pour un mois et demi ou deux. On a vraiment un faible pour ce pays! Ma mère et des amis vont venir nous y rejoindre. Après, on ne sait pas si on continue à voyager jusqu'en septembre, ou si on retourne en Australie pour travailler un peu et repartir en voyage après. On aimerait faire l'Amérique du Sud, mais pour ça, il faudrait travailler une deuxième fois.

Joas: Si on fait un deuxième chapitre en Australie, on aimerait peut-être aller dans une autre ville, peut-être dans l'ouest, à Perth... On est en questionnement ces temps-ci.

Laurence: C'est sûr que dans nos plans, on aimerait rentrer à Noël, pour être avec nos familles. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne repartirait pas après. Mais le dernier Noël, on l'a passé en Australie et, même si c'était le fun, ce n'était pas pareil. C'est le moment du voyage où on s'est dit qu'on serait volontiers à la maison, avec nos familles. On s'est même ennuyés de la neige!