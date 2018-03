Transporteurs aériens: guerre des prix (de base)

Chez Air Canada, ce nouveau tarif économique de base est offert pour certains vols intérieurs. Aucun bagage en soute inclus, aucun changement ou annulation autorisé, pas d'accumulation de milles Aéroplan...

WestJet a répliqué avec son tarif Écono (tarif plus bas), à ne pas confondre avec son tarif Écono tout court. Le premier n'est en effet offert que pour certains itinéraires et pour certains vols, mais pas uniquement au Canada. Le billet n'est pas remboursable et ne peut être modifié, les places sont assignées à l'enregistrement seulement et aucun dollar WestJet n'est attribué.

