 Avions: poudre pour bébés et sels de bain bientôt interdits en cabine 

Le ministère fédéral a annoncé lundi des modifications à sa liste des articles interdits en cabine à bord de tous les vols intérieurs et internationaux, qui entreront en vigueur le 27 novembre.

Transports Canada interdira à tous les points de contrôle au Canada toute quantité de 350 ml ou plus de «certains matériaux granulaires et poudres» (volume d'une canette de boisson gazeuse), soit les sels de bain, le sel de mer, la poudre pour bébés, la poudre pour les pieds, la poudre de cuisson et le sable.

Les produits comme les préparations pour nourrissons, les protéines en poudre, le thé et le café seront quant à eux toujours autorisés, peu importe la quantité.

Transports Canada modifiera par ailleurs sa liste pour autoriser dans les bagages de cabine les très petites lames de couteaux de 6 cm ou moins (de la taille approximative d'un gros trombone) à bord des vols intérieurs et internationaux.

Le ministère a indiqué qu'afin de respecter son entente de services de contrôle avec les États-Unis, les lames de couteaux de toute taille demeureront interdites aux installations de précontrôle des États-Unis. Les lames de rasoir et les couteaux polyvalents de toute taille, quant à eux, demeureront interdits dans les bagages en cabine à tous les points de contrôle.