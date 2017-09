Tourisme à Montréal: les records de 2017 seront battus en 2018

21 joursLe parapluie a été le compagnon de route de bien des visiteurs qui ont débarqué dans la métropole cet été. Et pour cause, les mois de juin, juillet et août ont été marqués par un total de 21 jours de pluie (200 mm). Toutefois, ces conditions météorologiques ont peut-être favorisé les institutions muséales, puisque celles-ci ont enregistré une hausse de l'achalandage - de 28 % au Musée des beaux-arts, de 63,3 % au musée McCord et de 84 % au musée Pointe-à-Callière.

+ 100,3 %

Depuis la levée de l'imposition du visa en décembre 2016 et l'ajout de liaisons aériennes par Aéro Mexico, les Mexicains semblent avoir remis le Canada sur leur liste de destinations de vacances. Si bien que seulement pour le mois de juin, on a noté une augmentation de 100,3 % du nombre de visiteurs issus du pays de Frida Kahlo qui sont entrés au Canada par la frontière du Québec. Pour la même période en 2016, on en comptait seulement 4729, contre 9472 cette année. Les touristes étrangers qui débarquent au Québec sont d'abord et avant tout originaires des États-Unis, de la France et ensuite du Mexique.