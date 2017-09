Rencontre en altitude: une vie de princesse

Parfois, la conversation s'amorce uniquement parce qu'un siège est libre entre nous deux et que nous esquissons un sourire complice et satisfait.

Barbro, Norvégienne d'origine et visiblement de bonne humeur, m'explique tout de go qu'elle revient à Oslo pour des retrouvailles de classe.

« Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu ces filles. Je veux montrer à mes anciennes camarades qui je suis aujourd'hui. Disons seulement que plusieurs ne me reconnaîtront pas.

- Qu'est-ce qui a tant changé ?

- Tout ! Petite, je me faisais intimider, j'étais mal dans ma peau. Il y avait des problèmes d'alcoolisme dans ma famille et... j'étais grosse. »

Je suis toujours ébaubie et complètement fascinée par les confidences d'avion. Cette inconnue me décrit sans pudeur son opération bariatrique subie à Moscou (parce que c'est moins cher) qui l'a délestée de 50 kg.

« Le pire, c'est que ma transformation physique n'est qu'une partie de la nouvelle Barbro. Je ne sais pas si c'est parce que je voyais souvent des trèfles à quatre feuilles - que je ne ramassais jamais pour que d'autres en profitent aussi -, mais la chance a fini par me sourire. »

La pétillante blonde me raconte alors comment l'éruption du volcan islandais en 2010 a bouleversé sa vie.

« Celui dont on n'arrive pas à prononcer le nom ?

- Oui, l'Eyjafjöll.

- C'est ce que je disais.

- J'étais à l'aéroport et l'espace aérien norvégien était complètement paralysé. Je devais donc rentrer chez moi en voiture et je me suis retrouvée à partager une auto avec un homme qui se rendait dans la même direction que moi. Un an plus tard, j'étais enceinte, à 44 ans, et on se mariait. On m'appelait la Cendrillon des temps modernes parce que j'ai rencontré mon prince avec des cendres de volcan sur mon visage ! »