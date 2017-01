Le Canada, destination 2017 du New York Times

Le New York Times est formel : le Canada « contient une planète à lui seul, des plages de surf de l'île de Vancouver aux délices culinaires de Toronto et Montréal en passant par ses parcs naturels d'une beauté impressionnante comme celui de Banff [notre photo], en Alberta ».

Le prestigieux quotidien, qui a fait de cette liste une tradition annuelle, est formel : le Canada « contient une planète à lui seul, des plages de surf de l'île de Vancouver aux délices culinaires de Toronto et Montréal en passant par ses parcs naturels d'une beauté impressionnante comme celui de Banff, en Alberta ».

Le taux de change avantageux pour nos voisins du Sud, ainsi que les célébrations du 150e anniversaire du pays ajoutent à l'argumentaire. Le 375e anniversaire de Montréal est aussi souligné. « Et, il faut bien le reconnaître, sauf pour les clichés de hockey et de police montée, le Canada demeure une terra incognita pour les Américains et pour le reste de la planète », affirme le New York Times. « C'est un bon moment pour corriger ce problème. »

Le désert d'Atacama, au Chili, et la ville indienne d'Agra occupent respectivement les deuxième et troisième places du palmarès. - Philippe Teisceira-Lessard, La Presse