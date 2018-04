National Geographic consacre un livre au Québec

Photo coup de coeur

Selon Mathieu Dupuis, les photos les plus marquantes sont bien souvent influencées par les circonstances du moment. «Chaque photo est une aventure en soi, chaque photo a son histoire. Alors, si je dois en nommer une, ce serait le portrait de mon guide inuit Adamie Kulula, affirme le photographe abitibien. Il affiche un sourire un peu narquois parce qu'il se moquait de moi ! Il m'a d'ailleurs surnommé "The Southern Weak Man" après cette aventure sur la banquise où je voulais voir la chasse au phoque et faire l'observation des ours polaires... On sautait de bloc de glace en bloc de glace, au mois de mai, sur une banquise complètement disloquée, à 25-30 km de Quaqtaq. J'ai eu peur de partir à la dérive vers le Groenland!»

Anecdote de voyage

Un livre comme celui réalisé par Mathieu Dupuis comporte nécessairement son lot de photos aériennes. L'une de ces séances, au-dessus de la toundra, s'est révélée un peu plus complexe que prévu. «On volait en hélico pour observer la migration de caribous, s'est rappelé Mathieu Dupuis. On a fait énormément de passages et on s'est rendu compte bien tard que l'on n'avait presque plus de carburant. Je pouvais suffisamment décoder les données du tableau de bord pour comprendre que l'autonomie de l'appareil ne permettait pas de revenir à la base. C'est alors que le pilote s'est mis à grimper en altitude de façon à profiter des vents favorables. Il est finalement arrivé, le moteur alimenté par des vapeurs de carburant, avant de se poser en catastrophe. Dans des moments comme ça, tu as le goût d'être affalé dans ton divan en robe de chambre!»