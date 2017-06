N'écrit pas sur Walt Disney World qui veut...

Le tirage n'étant pas énorme, la maison d'édition s'attend à ce que le livre s'écoule assez rapidement. «S'il y a réimpression, et la décision n'est pas encore prise, le contenu sera absolument revu et corrigé», assure Frédérique Grenouillat, directrice des communications aux Éditions de l'Homme.

Un bon outil pour planifier son voyage

Au-delà des erreurs factuelles soulevées, l'ensemble des informations données peut vraiment aider à planifier un prochain voyage à Walt Disney World, fait-elle remarquer. «Cela demeure un guide tout à fait pertinent», précise-t-elle.

Ceux qui ne se sont jamais lancés à la découverte de Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios et Animal Kingdom pourront en effet mieux savoir à quoi s'attendre en parcourant le livre. Il leur sera plus facile de choisir l'hôtel et les restaurants qui correspondent à leurs goûts et à leur budget. Ils seront aussi en mesure de cibler les manèges les plus susceptibles de les faire vibrer. Ils pourront mieux en profiter, une fois sur place!

Disney World sans se tromper. Nathalie Lachance. Éditions de l'Homme, 216 pages, 29,95 $ (22,99 $ en format numérique).