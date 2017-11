Parc régional Montagne du Diable: diablement beau!

Au cours des dernières années, voire de la dernière décennie, les «Amis» de cette montagne se sont donnés corps et âme pour faire du territoire de 10 000 hectares un lieu agréable à explorer skis aux pieds, jusqu'à la création d'un parc régional, en 2012.

Les efforts ont porté des fruits dont peuvent aujourd'hui amplement profiter les fondeurs. Le parc offre 40 km de ski de fond classique et autant de pas de patin, sans compter les 56 km qui peuvent être arpentés en ski nordique.

«Nous avons davantage de domaine skiable que le parc du Mont-Tremblant», affirme Christian Parent, directeur général du parc Montagne du Diable.

«Il n'y a pas grand-chose qui existe comme ça, où tu peux partir pour aller faire toute sorte de ski et coucher en refuge en montagne», poursuit M. Parent.

Nul besoin d'être un spécialiste de ski de fond pour apprécier ce que les lieux ont à offrir. La location d'équipement est offerte dans le très confortable et joli bâtiment d'accueil et, de là, on saura vous conseiller une piste adaptée au temps dont vous disposez... et à vos capacités!

Depuis 40 ans

Réjean Thibodeau, directeur d'école à la retraite et président de l'organisme Les Amis de la Montagne du Diable, connaît tous les recoins du parc pour les avoir arpentés en ski. «Ça fait 40 ans que j'habite dans la région et déjà, à l'époque, on montait à travers la forêt, on faisait du ski de brousse. Dans les conifères, c'était de l'ouvrage. On trichait et on redescendait par les pistes de motoneige», se souvient-il.

Aujourd'hui, il peut compter sur des sentiers bien balisés. Il apprécie particulièrement le ski nordique, qui lui permet d'arpenter le haut de la montagne du Diable et de s'amuser dans la neige folle quand vient le temps de redescendre.