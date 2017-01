Dormir ailleurs: petit bonheur au Pod 39

Or, il existe quelques solutions pour les voyageurs futés prêts à sacrifier une partie de leur confort: les hôtels de la chaîne Pod. Le succès du Pod 51 (dans Midtown East) et du Pod 39 (dans Murray Hill) ne se dément pas; tous deux affichent souvent complet et un nouvel hôtel Pod doit ouvrir au printemps à Brooklyn, dans le quartier Williamsburg. En février, Washington DC accueillera aussi un hôtel Pod.

Le secret de cette popularité? Les prix, bien sûr: les plus petites chambres se louent à partir de 80 $US la nuit, les plus grandes peuvent s'envoler pour aussi peu que 120 $US (plus taxes, toujours) en basse saison. Une aubaine pour Manhattan. Mais comme on l'a découvert lors d'un récent séjour au Pod 39, le succès de ces hôtels mini n'est pas qu'affaire d'économies.

En effet, le Pod 39 est situé à proximité des quartiers touristiques et des grandes attractions. D'ici, on peut rejoindre à pied Times Square, le Rockefeller Center, le MoMA. Et la gare de Grand Central Terminal.

Mieux, l'hôtel est branché, et ce, dans tous les sens du terme. Primo, l'internet sans fil est gratuit et les chambres sont dotées de prises USB pour recharger les appareils électroniques. Secundo, la décoration colorée et délicieusement décalée des espaces communs semble tout droit sortie d'un manuel de déco à l'usage des hipsters. Dans le lounge, une table de ping-pong se déploie devant une murale d'inspiration mexicaine. L'éclairage est assuré par des guirlandes de lanternes de papier. Le mobilier est composé de grandes tables de réfectoire, de divans et de poufs rayés. Le soir, un mixologue officie derrière le bar. Le matin, on peut y manger un bagel et un café pour 4 $ tout ronds. Le lieu est convivial à souhait.