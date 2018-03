Noël dans la neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'ascension

Nous arrivons finalement au début du sentier. Raquettes aux pieds, bâtons aux mains, nous voilà bien équipés pour attaquer cette montée de 3 km jusqu'au pic Dubuc, à 984 m d'altitude, ce qui en fait le plus haut sommet de la région et le sixième du Québec. Si la distance paraît assez courte, les randonneurs peuvent mettre entre une heure et demie et deux heures pour la parcourir, car le circuit est essentiellement formé de pentes abruptes. La chaleur du corps augmente au même rythme que la montée: on retire les mitaines, on ouvre son manteau, certains enlèvent aussi leur tuque.

Les fantômes

Et c'est pendant la randonnée que l'on comprend pourquoi ce circuit a été nommé la vallée des Fantômes. On se retrouve en effet au coeur d'une forêt silencieuse vieille de 5000 ans où le vent est quasi inexistant. Résultat, la neige qui tombe sur les conifères colle sur le tronc et les branches, au point de recouvrir complètement les arbres qui prennent des allures de fantômes.

Vers le sommet

Au moment où les marcheurs sont essoufflés et impatients d'arriver au sommet, voilà qu'un charmant chalet de bois apparaît le long du parcours. Il s'agit en fait d'un refuge où il est possible d'aller se réchauffer. Accessible à tous pendant la journée, il peut être loué pour la nuit par des randonneurs qui souhaitent dormir sur place. De là, il reste 1 km avant d'arriver à la terre promise. La neige y est encore plus abondante. Les raquettes deviennent nos meilleures amies. Puis, nos efforts sont finalement récompensés. Au sommet, nous sommes à la même hauteur que les arbres devenus fantômes. La vue sur les autres sommets et sur la nature environnante réussit à faire oublier le souffle court et la sueur de la dernière heure. La descente ne prendra que 30 minutes. On remettra les mitaines et la tuque. En bas, Gabriel attend, souriant. Il sait que le charme de la vallée des Fantômes a une fois de plus opéré.

Repères

- Le parc national des Monts-Valin est situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Saguenay.

- Les navettes en chenillettes pour la vallée des Fantômes partent deux fois par jour, à 8 h 30 et à 10 h (la fin de semaine et pendant le congé des Fêtes). Le passage coûte 58,50 $ par adulte. En semaine, il n'y a qu'une seule navette à 10 h 30. Elle coûte 49,75 $.

- Il est possible de louer raquettes et bâtons pour ceux qui n'en ont pas (location payante).

- Deux refuges sont à la disposition des randonneurs qui veulent prendre une pause ou manger leur sandwich: le Pavillon Antoine-Dubuc (à la fin ou au début du circuit) et le refuge de la vallée des Fantômes (situé à environ 1 km du pic Dubuc).