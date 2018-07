Escapades en Westfalia: camper à 14 km du Château Frontenac

De la ville au bois

Pour arriver au camping de La Joie, il faut traverser des quartiers résidentiels qui laissent craindre une nuitée au rythme des filtreurs de piscine et un réveil au son des tondeuses. Or, c'est tout le contraire. Le camping est situé dans une forêt tout en pente; chacun des 162 terrains est abondamment boisé, avec d'immenses feuillus pour faire de l'ombre. Par un trou de la canopée, on aperçoit la silhouette de Québec: l'hôtel Delta, l'édifice Marie-Guyart, l'hôtel Le Concorde et son bistro tournant...

«Le cachet de notre camping tient au fait qu'il est très boisé, et le terrain en pente crée encore plus d'intimité. On se croirait davantage dans un parc national que dans un camping privé», explique Karine Lajoie, du camping de La Joie.

Au contraire de plusieurs campings privés, le camping de La Joie n'offre pas une panoplie d'activités pour les familles ou les campeurs saisonniers. L'offre se limite à l'essentiel: un restaurant, une piscine creusée, deux aires de jeux extérieures et une grande salle communautaire, avec téléviseur géant et bibliothèque remplie de livres, de cahiers à colorier et de jeux de société.

René Roux et Mylène Lacourse aiment cette tranquillité. Le couple originaire de Victoriaville vient passer une dizaine de journées de vacances au camping de La Joie, et ce, depuis huit ans. «Au début, on était en tente, sur le terrain 306, mais maintenant, on vient avec notre fifth wheel [caravane à sellette], toujours sur le terrain 77, lance Mylène Lacourse. Il y a du soleil, on n'est pas trop loin de la piscine et on n'a pas besoin de monter toute la côte!»

Son conjoint ajoute: «Ce n'est pas un camping qui bouge beaucoup et ça fait notre affaire. Quand on veut bouger, on va en ville pour visiter ou magasiner.»