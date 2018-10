Suivre les couleurs d'automne à la trace

Les couleurs d'automne sont sans conteste l'un des plus beaux spectacles naturels offerts par le Québec. Sachez qu'il est possible, avant de se déplacer, de vérifier où en est rendu le flamboiement des feuilles, région par région.

Québec Original, site touristique gouvernemental officiel, met à jour chaque semaine une carte interactive indiquant l'avancement du changement de couleur, qui passe par sept stades, de «non débuté» à «terminé».

Ce sont les associations touristiques régionales qui scrutent l'évolution colorée afin de transmettre les données et permettre l'actualisation de la carte.

Les balises sont nombreuses dans les régions centrales de la province, autour de Montréal et de Québec, mais plus clairsemées en Abitibi et en Gaspésie et absentes pour la Côte-Nord.

En Ontario

Si vous avez planifié un séjour en Ontario, le même type de carte interactive existe pour cette province, mise à jour par l'organisme Parcs Ontario.

Les balises y sont particulièrement touffues dans la zone sud-est, autour de Kingston et de Toronto, ce qui ne sera pas pour déplaire aux Québécois voisins.

En prime, on indique, site par site, le pourcentage de feuilles tombées.

https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/decouvrir/les-saisons/automne

https://www.ontarioparks.com/fallcolour/fr