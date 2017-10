Les femmes s'attaquent à la chasse

Longtemps considérée comme une activité exclusivement masculine, la chasse au petit et gros gibier attire de plus en plus de femmes. Elles sont même devenues essentielles à la relève, tout autant que les jeunes.

Les chasseuses

Il n'y a pas si longtemps, les femmes qui chassaient étaient rares, et pas nécessairement bienvenues dans les camps de chasse. Heureusement, des pionnières ont tenu leur bout, au point où certains cours d'initiation sont maintenant conçus exclusivement pour la clientèle féminine.

«En 2001, j'étais à votre place», lance Manon Goudreau aux participantes rassemblées dans le Club House de la Seigneurie du Triton, une pourvoirie de la Mauricie. On ne voit pas beaucoup de femmes sur les photos en noir et blanc qui ornent les murs de cet élégant pavillon en bois rond datant de la fin du XIXe siècle. En ce début de juillet, toutefois, elles sont près de 40 à prendre part à Fauniquement femme, une fin de semaine de découverte organisée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Il n'y a pas de chasse en cette période de l'année, mais les participantes pourront s'initier au maniement sécuritaire des armes et au tir à la cible avec carabine, fusils et arc.

Un orignal de 780 lb

C'est cet atelier qui avait attiré Manon Goudreau à Fauniquement femme il y a une quinzaine d'années. Elle avait déjà obtenu son certificat du chasseur, mais n'était pas encore allée sur le terrain. «J'étais nerveuse, je voulais performer», se souvient-elle en évoquant son conjoint d'alors, ancien guide à Anticosti et excellent tireur, qu'elle projetait d'accompagner. Six mois plus tard, elle ramenait son premier caribou de la Baie-James. L'année suivante, elle récoltait son premier chevreuil, assise seule sur une souche dans la réserve faunique de Papineau-Labelle. Deux ans après, elle abattait son premier orignal, un imposant mâle de 780 lb. Sur la photo prise à côté de la bête suspendue, cette informaticienne de 4 pi 11 po paraît encore plus menue.

En 2007, Manon est devenue l'une des deux monitrices à l'atelier de tir de Fauniquement femme, avec Gisèle Pétrin-Bahl, qui enseigne régulièrement le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu.

Beaucoup de participantes n'ont jamais tiré, certaines se demandent même si elles vont s'y aventurer. Pourtant, cet été comme les précédents, la plupart tentent l'expérience, constatent que la petite carabine de calibre .22 n'a pas du tout d'effet de recul et, surtout, qu'elles sont parfaitement capables d'atteindre leur cible.

«Ça ferait bien sur une porte de chambre», blague Erika Durniak-Ouellet en exhibant sa feuille avantageusement criblée.

«Le fait que cet atelier se déroule dans une atmosphère sécuritaire et exempte de jugement, et soit enseigné par des femmes, comme tous les autres ateliers du week-end, y est pour beaucoup», pense Stéphanie Vadnais, porte-parole de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

C'est tout l'esprit de Fauniquement femme, une activité que la Fédération a mise sur pied il y a 18 ans pour encourager la relève, mais aussi pour répondre à un besoin. Les femmes sont en effet de plus en plus nombreuses dans les cours d'initiation à la chasse avec arme à feu. Après avoir longtemps été une rareté dans les classes, elles forment maintenant près du tiers du contingent (28,6 % en 2016).

Aux États-Unis, c'est même devenu tendance. «Il y a beaucoup d'émissions, les jeunes filles s'associent beaucoup à Eva Shockey, une jeune femme superbe qui est la plus connue en Amérique du Nord», indique Corinne Gariépy, propriétaire de la boutique Écotone l'Aviron chasse et pêche de Prévost et collaboratrice à l'émission Québec à vol d'oiseau et au magazine Sentier Chasse-Pêche.

Eva Shockey, qui chasse surtout à l'arc, anime avec son père l'émission Jim Shockey's Hunting Adventures. Originaire de la Colombie-Britannique, mariée à l'ex-joueur de hockey Tim Brent, son compte Instagram est un carrousel d'images de tir à la cible, de recettes de wapiti et de photos de bébé.