Dans le ventre de Montréal

12h: luncH à l'italienne

On ne saurait explorer la scène gourmande de Montréal sans s'arrêter dans son plus grand marché public, Jean-Talon, en activité depuis plus d'un siècle. On y va pour les fruits et légumes frais, mais beaucoup aussi pour trouver des produits d'exception dans les épiceries italiennes des alentours et se payer une bonne table italienne. Le chef-vedette Stefano Faita et Michele Forgione ont ouvert dans le secteur deux restaurants en hommage à leurs racines: Impasto, avec une carte plus fournie, et Gema, une pizzeria où l'on prépare aussi d'excellentes glaces maison. Les deux adresses accueillent bien les familles et reçoivent les clients de midi comme de soir.

Gema: 6827, rue Saint-Dominique

Impasto: 48, rue Dante

Métro le plus près: De Castelnau (650 m)