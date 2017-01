La Plaza St-Hubert dans le New York Times

L'époque où la Plaza St-Hubert et sa marquise étaient snobées par bon nombre de consommateurs risque d'être révolue. Dans un article publié mercredi, le prestigieux New York Times fait l'éloge de commerces situés sur une artère longtemps connue pour ses boutiques de robes de mariées plutôt que pour ses cafés sympathiques.

Et c'est ce que souligne d'entrée de jeu le quotidien en affirmant qu'auparavant, les visiteurs dans le secteur avaient peu de raisons de vouloir s'aventurer en dehors des frontières du marché Jean-Talon. Or, depuis quelques années, la Plaza Saint-Hubert et l'ensemble du quartier Petite-Patrie ont vu pousser des endroits qui valent la peine de s'y attarder.

> Pour lire l'article: https://www.nytimes.com/2017/01/11/travel/five-places-to-go-in-montreal-canada.html

Parmi les cinq adresses ayant attiré l'attention du journal, on compte le Montréal Plaza du chef Charles-Antoine Crête, la boutique Artgang et le Candide Café. Ces trois établissements ont élu domicile sur la Plaza. Le bar Yïsst et la pâtisserie Bicyclette, situés sur la rue Saint-Zothique, s'ajoutent à la liste.

La publication de l'article a fait évidemment «bondir de joie», le directeur général de la Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert, Mike Parente. «On a des perles sur la rue et dans le quartier», a-t-il fièrement souligné au cours d'un entretien téléphonique avec La Presse. Ce dernier affirme que son organisation a trimé dur au cours des dernières années pour attirer de nouveaux commerces. Il souhaite par ailleurs que l'article du New York Times attire davantage de gens sous la marquise.

Ariane Maurice, propriétaire de la pâtisserie Bicyclette, s'est pour sa part dite agréablement surprise d'avoir suscité l'intérêt du journal. «Ça fait vraiment plaisir.»

Il s'agit de la deuxième fois depuis le début de l'année que le journal parle en termes élogieux du voisin canadien. Rappelons que dans son palmarès des 52 endroits à visiter en 2017, le New York Times a donné au Canada l'envieuse première position.