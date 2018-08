Statera: l'étonnante 104e île de Sorel-Tracy

Voici la prémisse du tout nouveau spectacle multimédia immersif présenté jusqu'au 14 octobre sur le quai de la traverse de Sorel-Tracy. Où se trouvait jadis un bout de béton désaffecté se dresse désormais un immense dôme qui s'illumine une fois la nuit tombée.

À l'intérieur, on y projette, sur 360 degrés, la quête de rédemption de Martin, un motard repenti qui effectue par la magie du cinéma un retour dans l'histoire de Sorel. Depuis la présence des Abénakis jusqu'aux grands chantiers maritimes du XXe siècle, on découvre une ville partagée entre la vie industrielle et la proximité avec la nature.

«Quand on arrive sur le quai, c'est la première chose qu'on remarque. D'un côté, il y a les industries métallurgiques et de l'autre, les îles de Sorel avec, plus loin, le lac Saint-Pierre. C'est cette dualité qui nous intéressait», explique Jacques Larue.

Pour cette projection dans le dôme, les concepteurs ont opté pour une approche historique plus didactique, malgré les effets spéciaux qui émaillent le récit. Ici, c'est l'histoire de la région qui est mise de l'avant, notamment à l'aide de photos d'époque. «Le travail de recherche a été fait avec des historiens et des biologistes du musée Biophare», explique le concepteur du spectacle Jacques Larue, Sorelois d'origine et associé pour le studio de création montréalais Cadabra, qui a signé le projet.