Mont Saint-Grégoire: grimper l'autre montérégienne

Le mont Saint-Grégoire est géré par l'organisme de conservation CIME Haut-Richelieu. Accès aux sentiers: 4,75 $ par adulte; 2,50 $ pour les 5 à 17 ans. www.cimehautrichelieu.qc.ca

Pour manger

Le mont Saint-Grégoire se dresse au coeur des terres agricoles, des érablières et des vergers. Pour terminer la journée sur une note sucrée, on vous suggère la crêperie des Vergers et cidrerie Denis Charbonneau, situés à deux minutes à peine de l'entrée des sentiers. Ouverte toute l'année les samedis et dimanches, la crêperie propose des crêpes bretonnes salées ou sucrées, farcies de pommes, fromage, jambon ou encore de fruits frais, qu'on arrose abondamment de sirop d'érable. Rassasiant! Plusieurs produits de la pomme ou de l'érable sont de plus en vente à la boutique.

Vergers et cidrerie Denis Charbonneau 575, rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire, www.vergersdc.qc.ca