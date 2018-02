Une nuit dans un igloo à Saint-Côme

Le tout était toutefois passablement dur pour les vertèbres, mais on nous dit que de la mousse plus absorbante a été tout récemment ajoutée pour davantage de confort.

Pour Chanelle Petit, qui se préparait à profiter du beau temps dans ce secteur de Lanaudière, situé à la porte du parc national du Mont-Tremblant et de la ZEC Lavigne, l'expérience valait le coup: «J'ai déjà dormi dans un quinzy que l'on avait construit alors que j'étais dans les cadets, c'est très semblable à un igloo, souligne la jeune femme de 28 ans. Tu as ton petit confort, on dort très bien. On s'est couché à 22 h et on s'est réveillés à 7 h 30. Je n'avais pas d'inquiétude, même si j'avoue m'être posé la question à savoir si c'était solide...»

La propriétaire, Isabelle Gosselin, se fait aussitôt rassurante: «Ça fait neuf ans que je fais construire des igloos, précise-t-elle. Au départ, on aménageait des quinzy de neige. Aujourd'hui, c'est un igloo de glace, c'est encore plus solide.»

La nuitée en igloo est comprise dans un forfait qui inclut l'accès aux bains et au sauna du centre de santé, en plus d'un soin de massothérapie au choix. «On s'organise pour que les clients soient les derniers à recevoir leur massage, après quoi ils se retrouvent seuls sur le site, explique Mme Gosselin, elle-même massothérapeute. Je ferme les installations vers 19 h, les clients peuvent ainsi en profiter en toute quiétude.» On conserve toutefois l'accès aux vestiaires, aux douches ainsi qu'à l'espace commun du centre de santé. «Souvent, les gens mangent sur place, ils se font un petit vins et fromages, explique Mme Gosselin. Ils font de l'endroit leur propre petit centre de santé personnel. Au fond, je veux que les gens puissent vivre une expérience de détente authentique.»

À partir de 215 $ par personne, en occupation double.