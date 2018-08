Les 65 ans du Zoo de Granby

Ambika, une éléphante de 3 ans, attend d'embarquer pour sa traversée entre Cochin, dans le sud de l'Inde, et le Canada, le 15 septembre 1955.

2004

Début du grand projet de modernisation du zoo au coût de 38 millions. Les animaux seront désormais regroupés par habitats d'origine. C'est ainsi qu'est créée en 2007 la savane africaine, où se trouvent la rivière aux hippopotames et le pavillon des éléphants. On inaugure aussi à grands frais un hôpital vétérinaire.

50 000

Nombre de visiteurs qui ont découvert le zoo sous les flocons pour la première année de l'évènement Un zoo l'hiver, en 2007

2017

Création de Dinozoo, espace consacré aux dinosaures, avec 21 mastodontes grandeur nature animés et installés sur un parcours extérieur. Depuis cette année, l'activité est bonifiée avec l'apparition d'une application mobile et l'utilisation de la réalité augmentée.

1800

Nombre de pensionnaires du zoo en 2018, excluant les 21 dinosaures...

Et l'avenir?

Les cinq prochaines années seront occupées au Zoo de Granby avec la construction d'un habitat plus grand pour les lions (qui seront visibles même l'hiver), la modernisation de l'espace des hippopotames et des rhinocéros, l'arrivée de nouvelles espèces (dont des dholes venus d'Asie) et la création d'un pavillon d'éducation à la biodiversité, qui comptera notamment une salle d'exposition.

https://zoodegranby.com/fr/