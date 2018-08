Parc national du Bic: un cube appelé Étoile

Le camping «tout inclus» a la cote, et la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) l'a bien compris, comme en témoigne la multiplication des options «clés en main» depuis quelques années. La plus récente initiative en date? Le lancement, cet été, de nouveaux hébergements Étoile, version «cubique» et revue des anciennes tentes Huttopia.

C'est un peu par nécessité que la SEPAQ a développé les hébergements Étoile. Le partenariat qu'elle avait signé avec l'entreprise produisant les tentes Huttopia, d'une durée de 10 ans, vient d'arriver à échéance. L'entreprise française est donc désormais libre de commercialiser ses tentes fixes comme elle l'entend. Et la SEPAQ est libre de promouvoir des tentes «prêt-à-camper» de son cru susceptibles de concurrencer celles de son ancien partenaire.

Première différence notable: l'Étoile n'a pas la silhouette triangulaire de l'abri de scout. C'est un cube, massif, de bois et de toile épaisse. Il tient davantage du petit chalet que de la tente classique. À l'intérieur, on trouve trois lits doubles - plutôt que deux dans les anciennes Huttopia de la SEPAQ -, ce qui permet de loger deux personnes de plus (le tarif est toutefois aussi plus cher: à partir de 100 $ pour l'Étoile contre 90 $ pour l'Huttopia). Une toile permet toutefois de séparer l'un des lits, pour plus d'intimité. L'Étoile compte aussi une galerie et est assez lumineuse grâce à sa grande porte-fenêtre, même si sa toile est d'un vert sombre.

La formule adoptée par la SEPAQ a fait ses preuves: dans l'Étoile comme dans l'Huttopia, le «campeur» n'a qu'à apporter un sac de couchage et une taie d'oreiller, du linge de toilette et sa nourriture. Chaque unité est dotée d'un petit réfrigérateur, d'ustensiles, d'un réchaud pour cuisiner et d'un chauffage d'appoint. Il y a l'éclairage, mais pas d'eau courante. Le bloc sanitaire est toutefois situé tout près, et il y a de grands éviers pour les corvées de vaisselle.