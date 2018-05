Le parc de la Mauricie partiellement fermé

La route qui relie l'entrée de Saint-Jean-des-Piles au belvédère du Passage sera fermée sur une vingtaine de kilomètres pour permettre la réfection de plusieurs ponceaux. Des travaux d'asphaltage forcent aussi la fermeture de la route entre l'aire de pique-nique Wapizagonke et le belvédère du Passage. Ce tronçon précis sera toutefois rouvert au public à partir du 21 juin.

Différents travaux ont eu lieu dans le parc depuis 2015, mais «c'est sans conteste cette année où les impacts seront les plus importants», explique Julie Dumont, agente, communication et relations publiques à Parcs Canada.

La réfection de la route dans le secteur Est force en effet la fermeture du terrain de camping de la Rivière-à-la-Pêche, du centre d'accueil et d'interprétation de Saint-Jean-des-Piles, du réseau de sentiers multi-usages du secteur de Rivière-à-la-Pêche et du terrain de pique-nique du Lac-Édouard. Les lacs situés dans la portion fermée de la route resteront aussi inaccessibles.

Cinquante ans en 2020

«Nous avons décidé de profiter de la fermeture de la route pour faire d'autres chantiers de plus ou moins grande importance en simultané, ajoute Mme Dumont. Le parc va célébrer ses 50 ans en 2020 et plusieurs infrastructures avaient besoin d'amour.» Ainsi, tous les bâtiments de service du camping de la Rivière-à-la-Pêche seront reconstruits, alors que le système d'eau potable et celui des eaux usées seront modernisés. Sur les sentiers de randonnée, quelque 40 ponceaux seront de plus remplacés.

Sur la carte du parc, le secteur touché est immense; c'est à croire que les deux tiers du parc seront inaccessibles. C'est toutefois moins pire qu'il n'y paraît, selon Julie Dumont. «Le secteur fermé est grand, mais il n'était pas beaucoup exploité. Il reste encore plusieurs sites ouverts: deux campings sur trois, trois aires de pique-nique sur quatre et deux sites de location d'embarcation nautique sur trois.» Comme les travaux sont limités au secteur Est, les visiteurs ne traverseront pas de chantiers dans la partie qui leur reste accessible.

Tous devront toutefois converger vers l'entrée de Saint-Mathieu pour accéder au parc.

Selon Julie Dumont, le secteur Saint-Jean-des-Piles devrait rouvrir au public pour la saison hivernale, à la mi-décembre.