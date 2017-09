C'est l'heure des couleurs !

Mont Sutton

Le Festival d'automne du mont Sutton est déjà bien entamé depuis le week-end dernier. En plus des balades en télésiège pour surplomber les couleurs des Cantons-de-l'Est, une myriade d'activités sont offertes : hébertisme, randonnées guidées (dont la Marmite aux sorcières et la chute du Pékan), fatbike, yoga, dégustation de vin, barbecue au pied des pistes, et même vente d'équipement de ski ! Les samedis et dimanches jusqu'au 15 octobre.

http://montsutton.com/activite/festival-dautomne/

Mont Orford

La Flambée des couleurs bat également son plein au mont Orford. Après la montée en télécabine, on peut admirer la vue en cassant la croûte dans une des aires de pique-nique surplombant le paysage coloré, avant d'arpenter les différents sentiers de randonnée. D'autres activités sont prévues, dont la chasse aux trésors en montagne, sans oublier le yoga au sommet les samedis, et les séances de cardio plein air les dimanches. Pour ceux qui pensent déjà à la saison de ski, le Bazar vendra toutes sortes d'équipements de seconde main. Jusqu'au 9 octobre.

http://www.orford.com/ski/evenements/flambee-des-couleurs-2017/

Sommet Saint-Sauveur

Ce n'est plus le Festival des couleurs qu'on célèbre au mont Saint-Sauveur, mais bien le F.U.N. Fest. En effet, en plus d'ouvrir les remontées tous les week-ends, on souhaite mettre l'accent cette année sur les activités qui auront lieu au parc d'attractions de la station, le F.U.N. En plus du minigolf et des manèges qui s'y trouvent déjà, les enfants pourront visiter une fermette et faire un tour de poney, alors que les adultes pourront écouter un chansonnier ou alors participer au Yoga des couleurs, entre autres activités.

https://www.sommets.com/fr/parc-amusement/

Mont Sainte-Anne

Tous les week-ends, le Mont-Sainte-Anne nous convie à sa Grande Virée des couleurs. En plus des activités habituelles de randonnée pédestre, de vélo de montagne et d'hébertisme, des événements ponctuels sont prévus : déjeuners au sommet, chasse à la citrouille, projection de films en plein air, bazar de ski... Jusqu'au 9 octobre.

https://mont-sainte-anne.com/evenement/grande-viree-couleurs/

Mont Tremblant

Un autre endroit où admirer les paysages automnaux est le mont Tremblant. Pendant toute la saison, on y tient même un indice des couleurs qui va du jaune à l'orangé, avant de tirer vers le rouge. C'est le moment idéal pour prendre la télécabine jusqu'au sommet, risquer un tour de tyrolienne, faire une randonnée, ou même s'inscrire à la Classique Salomon, une course de 1, 3, 5 ou 10 km en sentier.

https://www.tremblant.ca/fr/quoi-faire/activites/automne-tremblant

Les Journées des sommets

Jusqu'au 9 octobre, on célèbre les Journées des sommets ! Pour l'occasion, de nombreuses activités seront offertes sur la Route des sommets, un circuit touristique des Cantons-de-l'Est long de 193 km qui traverse notamment la région de Mégantic. Par exemple, aujourd'hui, le Parc régional du Mont-Ham est à l'honneur, alors que samedi prochain, c'est au tour du parcours aérien Arbre en Arbre de Lac-Mégantic. Le week-end de l'Action de grâces, on propose de parcourir un nouveau sentier à Piopolis, suivi d'une gelato.

http://www.routedessommets.com/fr/evenements/les-journees-des-sommets