Londres en cinq bouchées

Kiln

Le Soho de Londres est charmant avec ses petites rues et ses vieilles adresses qui s'empilent comme si le temps s'y était arrêté. Parmi elles, une nouvelle adresse conviviale de cuisine thaïe, Kiln, qui ravit par ses parfums complexes et son style contemporain. Les langoustines y sont servies tout simplement avec de la lime kaffir et de la menthe tandis que le curry de moule fait redécouvrir le curcuma ou les brochettes d'agneau, le cumin. On ne peut pas réserver pour une place au comptoir, d'où on peut regarder les cuisiniers à l'oeuvre, mais on laisse son numéro de téléphone et on attend en se baladant dans le quartier.

58 Brewer Street

kilnsoho.com