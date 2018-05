À la découverte de Porto

Le Portuan-QuébécoisAu cours des deux dernières décennies, les allers-retours entre le Québec et Porto ont été fréquents pour Mathieu St-Onge et sa femme d'origine portugaise, Claudia. Le Plateau, L'Île-des-Soeurs, Porto... avant de rentrer au Québec pour atterrir à Saint-Lambert. Mais voilà que depuis la fin de 2008, le couple a officiellement élu domicile à Porto, en compagnie d'un fils aujourd'hui âgé de 13 ans.

«À ce moment-là, ce n'était pas ma décision», admet d'emblée Mathieu St-Onge, attablé dans une pâtisserie de Porto où il a ses habitudes. Mais quand on lui demande s'il souhaite revenir vers sa terre natale, l'homme répond «non» sans hésiter. «Je m'ennuie de faire du ski la fin de semaine, mais je ne m'ennuie pas de l'hiver la semaine», dit-il pour illustrer son choix de demeurer au pays de sa femme.

«Le mode de vie est plus agréable ici qu'au Québec. Le rythme est un peu décalé. Les gens sont plus relaxes. On peut inviter des amis à souper à 8 h le soir. Ils arrivent à 9 h. On prépare le repas ensemble et finalement, on mange à 10 h. Personne n'est stressé.»

Et il se plaît dans son coquet quartier de Foz, situé dans l'ouest de la ville, face à l'océan Atlantique. Il fréquente deux fois par semaine la même pâtisserie, où les employés semblent bien le connaître. Tout juste à côté se trouvent le nettoyeur et un autre petit restaurant dans lequel il mange à l'occasion. À quelques rues de là se situe le lycée français fréquenté par son fils. Et tout cela se fait à pied de chez lui.

Grâce à Claudia, qui a grandi à Porto, Mathieu St-Onge s'est vite tissé un réseau social où il est le seul expatrié. «Il est pas mal bien intégré, mon Québécois, n'est-ce pas?», lance fièrement son épouse dans un français impeccable.

Mais entre ses soupers avec des amis, ses séances de jogging sur la plage et ses activités avec son fils Thomas, Mathieu St-Onge a toujours un pied au Québec. «Le matin, j'écoute la radio québécoise... même pour entendre les nouvelles sur la circulation!»

