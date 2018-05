Dans l'île privée des Swarovski à Venise

«C'est un système entièrement naturel, qui fonctionne avec les marées. Il faut suivre l'horaire de la nature. Régulièrement, on ouvre les vannes et on renouvelle l'eau de la ferme. À terme, si nous la traitons comme nous souhaitons le faire, l'eau sera plus propre qu'elle ne l'était lorsque nous sommes arrivés ici. Non seulement ne va-t-elle pas contaminer la lagune, mais elle y contribuera de manière positive. De plus, en venant étudier l'île, les biologistes marins ont retrouvé des espèces qui n'existaient plus ailleurs dans la lagune. C'est tout un écosystème qu'il faut apprivoiser.»

Si tout va comme prévu, donc, les clients d'Isola Santa Cristina devraient sous peu pouvoir manger de la dorade, du rouget et du loup de mer (branzino) pêchés dans l'île. Les bassins ont été ensemencés quelques semaines avant notre petite excursion, au printemps dernier. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance.

La visite étant terminée, René nous ramène à Mazzorbo, devant le domaine Venissa, où, plus tôt, nous avions dîné et visité les vignes. Propriété de la grande maison de prosecco Bisol, cet «oeno-resort» avec restaurant étoilé Michelin est un autre petit havre de luxe et de paix où l'on peut s'échapper des hordes de touristes. Il n'y a pas à dire, ces îles sont (étaient!) le secret le mieux gardé de Venise.