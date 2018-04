Bross Bagels: un peu de Montréal à Édimbourg

Un second établissement

Il faut croire que les Écossais ont apprécié, car la clientèle a «explosé», dit Larah. Les affaires vont si bien, d'ailleurs, qu'elle ouvrira à la mi-avril un second Bross Bagels, plus grand, dans un autre quartier d'Édimbourg, qui cohabitera cette fois avec la boulangerie. Comme les comptoirs à bagels du Mile End, à Montréal, les lieux seront ouverts 24 heures. Elle a même fait fabriquer, sur mesure, une «glissade» à bagels en aluminium, pour être totalement fidèle au modèle d'origine. «C'est pour le facteur wow!», lance Larah, en rêvant déjà d'une troisième succursale, à Glasgow. Son seul regret? Que les règlements municipaux interdisent l'utilisation d'un four à bois.

Il est bientôt midi et le petit commerce se remplit. Les clients font la file pour un bagel au fromage. Comme Chris et Kirsty, qui ont découvert l'endroit «par hasard» et aiment y revenir «parce que c'est différent». Aux murs, des autocollants de Montréal et une plaque d'immatriculation blanche et bleue «Je me souviens» ne laissent pas de doute sur l'origine du produit.

Les Écossais savent maintenant que le meilleur bagel vient bel et bien de Montréal, et non de New York. Il était grand temps que quelqu'un rétablisse les faits.

https://brossbagels.com (en anglais)