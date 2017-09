Le Crested Eagle a fait naufrage le 29 mai 1940, en pleine opération Dynamo (voir encadré) avec 600 hommes à bord. La moitié seulement s'en est sortie. Les autres ont péri noyés ou brûlés. Pendant longtemps, personne ne s'est soucié de cette carcasse métallique de 91 m de long, enfoncée de 3 m dans le sable. Mais depuis la sortie du film Dunkirk, de Christopher Nolan, à la mi-juillet, la curiosité grandit. Et pas seulement pour l'épave.

En moins de deux mois, la région de Dunkerque (dans le Nord-Est) est devenue le nouveau pôle d'attraction du tourisme de mémoire en France.

« Il y avait déjà un intérêt pour la chose, mais le film a amplifié le phénomène », résume Sabine L'Hermet, directrice de l'Office de tourisme, en évoquant une hausse de 30 % de visiteurs par rapport à l'an dernier.

Dont Madeleine, venue spécialement de Lyon (Sud-Est) avec son mari pour suivre le Dynamo Tour. « On ira voir le film après », confie-t-elle, impatiente. À Dunkerque, l'Office de tourisme avait anticipé ce boom touristique. On ne voulait pas être pris de court, comme ce fut le cas dans la ville voisine de Bergues, après le succès du film Bienvenue chez les Ch'tis.

Cette année, l'Office offre ainsi des tours sur l'opération Dynamo en camionnette, en bateau, en avion, et des visites à pied sur les lieux de tournage (voir encadré), sans oublier les produits dérivés comme les tasses, les stylos, les t-shirts et même un parfum de l'opération Dynamo... dont on n'ose imaginer l'odeur !

Dunkirk, une aubaine pour Dunkerque ? Cela ne fait aucun doute. Et pas seulement pour le tourisme. Si le film de Nolan a déjà rapporté 9 millions d'euros à la ville, selon le Centre national de cinéma, il a aussi permis aux Dunkerquois de redécouvrir leur histoire et aux Français de faire la paix avec cet épisode militaire longtemps considéré comme peu glorieux. « Ça va faire partie de notre ADN, beaucoup plus qu'avant », prévoit Sabine L'Hermet. Et encore plus, dit-elle, si le film gagne un Oscar...