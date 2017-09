Ostende suit le groove de Marvin Gaye

Deux ans

Mais comment diable une vedette noire américaine, vivant de surcroît en Californie, s'est-elle retrouvée dans ce bled blanc situé dans le nord du Plat Pays?

C'est la question qu'on se pose d'entrée de jeu, et à laquelle répond l'iPod dès les premières mesures et tout au long de cette visite qui dure au moins deux heures - mais qu'on peut faire à son rythme.

En 1980, l'interprète de What's Going On et Heard it Through the Grapevine est au fond du baril. Ses disques ne se vendent plus. Motown vient de le lâcher. Il doit 4 millions au fisc. Et il entame son second divorce. Cerise sur le gâteau : sa dernière tournée britannique a été un échec.

Miné par la dépression et des problèmes de consommation, il stagne à Londres, lorsque Freddy Cousaert, sympathique Belge, grand amateur de rhythm and blues, lui propose de venir se retaper à Ostende. Son séjour devait durer deux semaines. Il durera deux ans.

«Ostende soul»

Écouteurs sur les oreilles, on s'arrête devant l'hôtel où le chanteur a vécu quelques mois. Au Casino, où il a effectué son retour sur scène. Puis sur la plage, où il faisait son jogging quotidien, vêtu de son éternel survêtement. Détour, enfin, par les troquets de Laang Straat, qu'il fréquentait en parfait anonyme, ou presque. Chez Lafayette, une photo de son passage trône encore derrière le bar. Sous le cadre, deux simples mots: «Soul ostendaise».

Le point fort de la visite reste toutefois la «Résidence Jane», située face à la mer, au 77 de la promenade Albert 1er. C'est là, au 4e étage de cet immeuble en hauteur, que Marvin Gaye va composer Sexual Healing, la chanson qui le remettra sur les rails et lui permettra de renouer avec les États-Unis.

Belle médaille... qui a toutefois son revers. Sitôt de retour à Los Angeles, le chanteur va retrouver ses vieux démons, drogue et alcool. Une longue rechute qui s'achèvera par sa mort en 1984. Assassiné par son propre père. Il n'avait que 45 ans.

Bien qu'improbable, cette parenthèse belge reste un marqueur dans la carrière de Marvin Gaye. Lieu de création. Et surtout, de reconstruction. Une évidence que lui-même admettra, dans l'un des extraits du Midnight Love Tour.

«Il y a peut-être des endroits où je préférerais être, mais je dois rester ici. Je suis un orphelin et Ostende est mon orphelinat...»