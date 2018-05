L'éclosion de Linz

Une basilique à double clocher domine ce promontoire. On peut d'ici admirer Linz en entier et les nombreux clochers (52, dit-on) qui tranchent sur le vert des collines environnantes. Le plus facile à repérer est celui de la cathédrale de l'Immaculée-Conception (Mariendom). Normale, c'est la plus grande église de tout le pays!

On voit le Danube, qui scinde la ville en deux (et qui n'est pas bleu, contrairement à la célèbre valse de Johann Strauss). Autour de Linz, le fleuve déroule ses longs méandres alors qu'au loin, on aperçoit les sommets enneigés des Alpes.

La colline de Pöstlinberg cache aussi - depuis 100 ans, rien de moins - une étrangeté: Grottenbahn, la grotte des nains. Les familles (mais pas que) peuvent emprunter sous terre un petit train illuminé conduit par un dragon cracheur de fumée. Les rails traversent des scènes de contes célèbres où trônent statues de fées, de lutins, de sorcières et de nains.

Malgré les efforts pour moderniser l'attraction touristique, cette grotte baigne dans une indéniable ambiance surannée, qui donne l'impression d'entrer dans les pages d'un vieux livre pour enfants. La réalité augmentée n'a pas atteint le royaume des nains. Et c'est très bien.