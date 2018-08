La virée des plages de Corse-du-Sud

LA PLAGE GASTRONOMIQUE

PALOMBAGGIA

Ses eaux turquoise bordées de pins parasols et de sable fin la hissent régulièrement au sommet des palmarès des plus belles plages européennes. De l'ombre majestueuse des Pini jusqu'à l'anse plus confidentielle de l'Acciaju, Palombaggia se dévore des yeux, mais pas seulement. Chaque année, les restaurants se prolongent vers la mer, s'agrandissant toujours plus les pieds dans le sable. Les menus, tout comme la carte des vins, rivalisent de saveurs locales. Choisir les pennes aux oursins concoctés Chez Vincent, la pêche locale du Playa Baggia ou les desserts raffinés du Tamarriciu ? En montant en gamme et en renommée, ces adresses saisonnières ont fini par délaisser la traditionnelle appellation de « paillotes ».

LA PLAGE FAMILIALE

SANTA GIULIA

Au mitan de la haute saison, entre le 15 juillet et le 15 août, la baie de Santa Giulia devient si prisée qu'il s'avère presque impossible d'y trouver un carré de sable pour étaler sa serviette. Ses eaux claires peu profondes en font un terrain de jeu privilégié pour les enfants. À l'abri du vent, elle constitue l'une des rares plages surveillées de la Corse-du-Sud en saison estivale. Toute une gamme d'activités y attend petits et grands : pédalos, bouées tractées, ski nautique, jet ski. Il faut arriver assez tôt si l'on veut trouver une place sur la plage et dans le stationnement ; à moins de profiter du panorama hors saison, en toute tranquillité.

LA PLAGE HISTORIQUE

FAUTEA

Sur le trajet vers Bastia à la sortie de Porto-Vecchio, la tour de Fautea ne passe pas inaperçue. Vestige du XVIIe siècle, cette tour fait partie des nombreuses tours génoises qui enserrent le rivage corse. Cet ancien poste de surveillance aujourd'hui ouvert aux visiteurs et aux randonneurs abrite en contrebas une crique facile d'accès depuis la route nationale. On l'atteint en quelques minutes par un sentier bordé de maquis odorant. À l'entrée de la plage, des ganivelles en bois protègent le littoral et ses espèces sauvages. Une excursion facile où l'on peut combiner promenade et baignade, patrimoine naturel et patrimoine bâti.

LA PLAGE PANORAMIQUE

SANT'ANTONIU

À flanc de falaises crayeuses, la plage de Sant'Antoniu se découvre après une balade panoramique à partir de la vieille ville de Bonifacio ou le phare de Pertusato. Outre sa particularité géographique de plage située le plus au sud de Corse, elle offre surtout un paysage minéral, végétal et maritime unique. Façonnée par les vents, uniquement accessible par un sentier abrupt entre roches et plantes sauvages, cette plage dévoile une vue imprenable sur la Sardaigne. Les rares zones d'ombre creusées dans la roche ne feront pas oublier aux randonneurs eau, chapeau et crème solaire. On se rafraîchira dans les flots translucides où le plongeur averti prendra plaisir à se retrouver en haute mer en quelques brassées.

LES PLAGES SPORTIVES

TESTA VENTILEGNE

À 9 km de l'aéroport de Figari, les plages préservées de la Testa Ventilegne restent le secret le mieux gardé des amateurs de fonds sous-marins et de sports nautiques. Au hasard de criques miniatures qui se succèdent le long d'un sentier odorant au parfum de myrtes et d'immortelles, on pratiquera, au choix, plongée en apnée, kayak ou planche à pagaie. Et quand souffle le libeccio, la baie devient le paradis des kite-surfeurs et des planchistes. En été, la plage de la Tonnara conjugue la plupart des activités nautiques. Après l'effort, on prendra plaisir à siroter une Pietra, bière locale à la châtaigne, en contemplant le coucher de soleil sur la mer.

LA PLAGE NATURISTE

LA CHIAPAS

À l'abri des regards indiscrets, dans la presqu'île de la Chiapas, un village de vacances bien connu des initiés abrite deux criques protégées. On y accède uniquement par la réception de l'endroit en laissant la voiture à l'entrée. Les bancs de sable aménagés surplombés de deux piscines ne sont pas destinés qu'aux clients naturistes du camping. Un droit d'entrée de 7 euros offre l'accès journalier au village et aux services offerts : écoles de plongée et de voile, aquagym, restaurant, zone de baignade pour enfants...