Cuba se relève

(Cuba) De La Havane aux îles côtières en passant par Varadero, l'ouragan Irma a bien secoué la côte nord de Cuba en septembre dernier. Mais les Cubains ne s'en sont pas laissé imposer, et même dans les zones les plus touchées, les travaux vont bon train pour accueillir les voyageurs dès le mois prochain, ont constaté Christiane Desjardins et François Roy.

Effacer les traces de l'ouragan

Si l'ouragan Irma a fait beaucoup de dommages dans certaines parties de Cuba, les 8 et 9 septembre, particulièrement dans les Cayos, les îles côtières du nord, encore fermées aux touristes, les Cubains ne sont pas restés les bras croisés après son passage. Au contraire.

Dès le lendemain de l'ouragan Irma, les Cubains se sont retroussé les manches pour nettoyer et reconstruire afin que tout soit fin prêt pour la haute saison touristique. À Cuba, le tourisme est l'un des grands moteurs de l'économie. Tellement que, devant l'incertitude qui règne chez les voyagistes et voyageurs, le gouvernement cubain et Air Transat ont organisé un voyage de presse, la semaine dernière, pour montrer ce qui se passe dans les destinations touristiques qui ont été les plus touchées par Irma: les Cayos et, dans une moindre mesure, Varadero.

Premier atterrissage

C'est dans le cadre de ce voyage que nous avons atterri à l'aéroport international Jardines del Rey, à Cayo Coco, l'après-midi du 19 octobre, à bord du premier vol international à s'y poser depuis le passage d'Irma. L'ouragan avait fracassé les vitres, ébranlé des murs, fait valser le mobilier et emporté une partie du toit. Les photos étaient affligeantes. Aujourd'hui, tout ou presque a été refait. L'aéroport peut déjà accueillir de petits avions, et il sera prêt à accueillir les plus gros le 1er novembre, assurent les autorités. L'électricité, l'eau et les routes sont toutes fonctionnelles, nous dit-on. Un pont qui avait été endommagé sera lui aussi prêt pour le 1er novembre.

La végétation

La route, sorte de pont-jetée qui relie les Cayos et l'île principale de Cuba, se nomme ici le Pedraplen. Tantôt on roule au milieu de l'eau, tantôt on passe dans les terres. La végétation des mangroves, pourtant habituées à vivre à la dure, témoigne du passage de la tempête. Penchés d'un côté, les palétuviers ont un air de lendemain de veille. Ailleurs, des palmiers sont déracinés, d'autres sont intacts, tandis qu'un bon nombre d'entre eux ont perdu leur tignasse. Mais les «cheveux» de palmier, ça repousse.

C'est ce que nous explique Laurent Labal, directeur général de l'hôtel Melia Las Dunas. L'hôtel que ce Français dirige est situé à Cayo Santa Maria, la région la plus touchée. «Après le cyclone, il n'y avait plus une feuille dans les arbres. Mais deux pluies, et c'est reparti. En deux à trois semaines, le feuillage revient», dit-il en nous montrant fièrement la végétation qui reprend vie sur le terrain de l'hôtel.