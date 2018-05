Aquaventure: parc aquatique à la bahamienne

Avec une superficie qui équivaut à plus de 100 terrains de football, le parc aquatique Aquaventure du complexe Atlantis, aux Bahamas, est l'un des plus vastes du monde. Ici, les attractions nautiques et les nombreux restaurants attirent une clientèle triée sur le volet. Car n'entre pas qui veut dans ce parc, où l'accès pour la journée coûte autour de 200 $ par personne. Explications et visite guidée.

Partout, des requins

Ce sont les vedettes incontestables d'Aquaventure. On peut les observer sous toutes leurs coutures dans le long tunnel sous-marin qui traverse le Lagon des prédateurs. Surtout, on peut se faire une frayeur en dévalant deux glissades à haut indice d'adrénaline - Leap of Faith et Serpent Slide - pour aboutir dans un bassin rempli de requins. Un tube d'acrylique nous sépare des squales, Dieu merci, mais les palpitations restent élevées quand on se retrouve entouré d'ailerons... Les six autres glissades du site sont plus classiques : beaucoup nous plongent en pleine noirceur dans des tuyaux sombres, certaines font des tire-bouchons, une nous permet de faire une compétition de vitesse avec un adversaire. Rien de très extravagant toutefois.

Piscines (avec un s)

Onze. C'est le nombre de piscines que compte le parc d'Aquaventure. Chacune a son ambiance, son décor... et sa trame sonore. Certaines sont pensées pour les enfants, qui peuvent jouer dans les jets d'eau et y patauger à satiété, vêtus d'une veste de flottaison (fournie). D'autres sont davantage destinées aux adultes. Entre la musique lounge et la pop des années 80, le décor maya ou les mosaïques marines, difficile de ne pas trouver un espace qui nous plaît pour poser sa serviette (fournie aussi!). À noter: il n'y a pas de piscine à vagues artificielles. Pas besoin. La mer est juste là et le site comprend une longue plage privée de sable fin.