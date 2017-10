Antilles: un lent retour vers la normale

À Varadero, on peut recevoir des visiteurs sans problème.

Porto Rico

C'est Maria qui a porté le coup de grâce à Porto Rico. Il s'agirait de l'ouragan le plus ravageur de l'histoire de ce territoire américain. Près d'une semaine après le passage du cyclone, une grande partie des résidants n'avaient toujours pas d'électricité, d'eau ni de carburant. Transat doit offrir des liaisons en direction de San Juan à partir de la fin de décembre, essentiellement pour les croisiéristes.

République dominicaine

Irma et Maria n'ont pas fait trop de ravages en République dominicaine. «Jusqu'à présent, aucun dommage important n'a été signalé dans les destinations touristiques du pays», a déclaré Joel Santos, président de l'Association nationale des hôtels et du tourisme de la République dominicaine (ASONAHORES), dans un communiqué. Ceux qui souhaitent aller s'étendre sur une plage de Punta Cana à l'hiver peuvent acheter leur billet sans inquiétude. Air Transat vient d'ailleurs d'annoncer l'ajout de trois nouveaux vols en direction de la République dominicaine, deux en partance de Montréal et un au départ de Québec.