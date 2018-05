Bons plans à Riga

Connue sous le nom de «Corner House», l'ancienne maison du KGB évoque encore de douloureux souvenirs chez les Lettons. L'immeuble abrite dorénavant une annexe du Musée de l'Occupation et retrace le régime de terreur qu'a imposé le service de renseignement soviétique.

Pour revivre l'occupation soviétique: Maison du KGB

Une exposition gratuite évoque le cauchemar vécu par certains détenus à l'aide de photographies et de vidéos.

C'est cependant la visite guidée des cellules qui révèle le triste sort réservé aux prisonniers. En plus de nous expliquer la pression appliquée sur les personnes suspectées de trahison, on nous amène dans la salle d'interrogatoire, les cachots, la cour intérieure et la pièce où plusieurs exécutions ont eu lieu.

61, Brivibas iela

Consultez le site du Musée de l'Occupation (en anglais): http://okupacijasmuzejs.lv/en/visit-us/exhibition-history-of-kgb-operations-in-latvia/