Bons plans à Gangneung

Du 9 au 25 février, tous les yeux seront tournés vers la région de PyeongChang, en Corée du Sud, à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver. Une région qui est loin, très loin de figurer sur les circuits touristiques classiques, mais que La Presse a explorée. Bienvenue à Gangneung, la plus grande ville coréenne sur les côtes de la mer du Japon et hôte des épreuves sur glace.

En bord de mer, bien qu'il y ait un bel éventail de restaurants de poissons et fruits de mer, on vous suggère de goûter au tofu, tout à fait exceptionnel.

Pour bien manger végé: Tofu soyeux

En bord de mer, Gangneung propose évidemment un bel éventail de restaurants de poissons et fruits de mer fraîchement pêchés.

Et pourtant, c'est au tofu qu'on vous recommande de goûter, un tofu exceptionnel préparé avec de l'eau de mer, servi dans un bouillon - non pressé - ou en tranches, avec l'assortiment de condiments populaires: kimchi, aubergines et champignons marinés, pâte de miso, etc.

Ce Sundubu est si prisé par la population locale qu'on y fait la queue, les dimanches, dans les restaurants du quartier Chodang où il est encore préparé de façon traditionnelle.

On commande en pointant une image sur le menu et on s'en tire à très bon compte: 10 $ pour un repas savoureux et nourrissant.