Bons plans à Asheville

Pour déguster une bière: Wicked Weed Brewing

Élue Beer City USA en 2009, Asheville possède la plus grande concentration de microbrasseries par habitant.

On y trouve les géants de la bière artisanale New Belgium Brewing, Oskar Blues Brewing et Sierra Nevada, qui y ont établi leurs divisions de l'est des États-Unis, et une trentaine de microbrasseries de moindre taille, dont la célèbre Wicked Weed Brewing.

Avalée en mai dernier par AB InBev, Wicked Weed est demeurée fidèle à son ambition: produire les meilleures bières de la Caroline du Nord.

On peut les déguster au pub, où l'on mange aussi très bien, ou au Funkatorium, spécialisé dans les bières vieillies en barrique.

Pub: 91 Biltmore Avenue, Asheville

Funkatorium: 147 Coxe Avenue, Asheville

wickedweedbrewing.com