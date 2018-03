Bons plans à Helsinki

Étonnamment vert avec un archipel sauvage tout proche, Helsinki est aussi une destination mode et design injustement moins populaire que ses voisins Stockholm et Copenhague. Balade zen à l'occasion des 100 ans de l'indépendance de la Finlande, dont les murs de la capitale racontent des histoires.

Pour un magasinage nordique: Le «Design District»

Avec plus de 220 adresses à découvrir dans 25 rues, dont beaucoup d'immeubles de style national romantique qui semblent sortis d'un conte de fées, le «Design District» s'arpente avec un plan de l'association à la main.

On s'en empare dans les boutiques du coin ou à l'office de tourisme et on s'oriente en fonction de ses envies. Parmi les incontournables: les marques de design textile Marimekko, de mobilier et d'éclairage Artek (éditrice des créations d'Alvar Aalto, père du design moderne finlandais) et d'articles de table Iittala.

Côté mode: Ivana Helsinki, TRE, Samuji et Terhi Pölkki.

designdistrict.fi/en/