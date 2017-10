Bons plans à Phoenix

Muriel Françoise

Ville caméléon, Phoenix a la couleur du sable, et se hérisse de cactus curieux pour accrocher les voyageurs en route vers les canyons et parcs nationaux tout proches de l'Arizona. Un point de chute à retenir pour une aventure à l'Halloween dans l'ombre des ancêtres navajos et des squelettes mexicains.