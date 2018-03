Aubaines de la semaine

Vols

> Seattle, Washington

Vol aller-retour Montréal-Seattle. Avec une correspondance. 397 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 1er au 8 mai. Avec United Airlines.

> Punta Cana, République dominicaine

Vol aller-retour Montréal-Punta Cana. Vol direct. 468 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 25 mai au 15 juin. Avec Air Transat.

> Pékin, Chine

Vol aller-retour Montréal-Pékin. Avec une correspondance à Dallas. 669 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 1er au 16 avril. Avec American Airlines.

> Bruxelles, Belgique

Vol aller-retour Montréal-Bruxelles. Avec une correspondance à Keflavik. 495 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 5 au 13 juin. Avec Wow Air.

Tout-inclus

> Puerto Plata, République dominicaine

Be Live Collection Marien (4 étoiles et demie). 939 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1749 $), vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Hôtel familial, trois piscines, un buffet et quatre restaurants. Du 26 mars au 2 avril. Avec Vacances Air Canada.

> Holguìn, Cuba

Memories Holguin Beach Resort (4 étoiles). 905 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1355 $), vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Hôtel pittoresque situé directement sur la plage. Du 13 au 20 avril. Avec Sunwing.

Forfait

> Hôtellerie Champêtre, Domaine du Cap au Leste, Saguenay

Forfait «Romance sur les bords du fjord». À partir de 377 $, taxes en sus (prix courant: 629 $). Deux nuitées en chalet privé, soupers table d'hôte. Valide jusqu'au 28 octobre 2018 sauf exclusions.