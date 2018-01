Les aubaines de la semaine

Vols

> Londres, Royaume-Uni. Vol aller-retour Montréal-Londres. Avec escale à Reykjavik. 526 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 4 au 19 février. Avec WOW Air.

> Paris, France. Vol aller-retour Montréal-Paris. Avec une escale à Halifax. 517 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 11 au 25 juin. Avec West Jet.

> Shanghai, Chine. Vol aller-retour Montréal-Shanghai. Avec une escale à Dallas. 612 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 11 au 27 mars. Avec American Airlines.

> Cancún, Mexique. Vol aller-retour Montréal-Cancún. Avec deux escales à l'aller, une escale au retour. 392 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 3 au 13 février. Avec Delta Airlines.

Tout-inclus 7 jours

> Cayo Santa Maria, Cuba. Valentin Perla Blanca (4 étoiles et demie). Complexe pour adultes seulement. 899 $ par personne, en occupation double. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 7 au 14 février. Avec Air Canada.

> Riviera Maya, Mexique. Platinum Yucatan Princess All Suites Resort and Spa (5 étoiles). Hôtel pour adultes seulement, directement sur la plage. 1555 $ par personne, en occupation double. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 4 au 11 avril. Avec Sunwing.

Forfait

Forfait Saint-Valentin, Euro-Spa, Montérégie. Forfait «Escapade romantique», incluant: buffet gastronomique du soir, une nuitée d'hébergement, le petit-déjeuner complet, deux heures d'accès aux installations, mousseux et chocolats offerts à la chambre. 240 $ pour deux personnes (taxes en sus). Valide uniquement les samedis 10 et 17 février.