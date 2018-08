Blogue: voyager par le son

Si le voyage est souvent exprimé par des images et des mots, le blogue Sounds Like tenu par la voyageuse Catherine Lefebvre propose, lui, une idée rafraîchissante : celle de faire voyager les internautes uniquement par le son.

Le site internet regorge d'extraits sonores des plus récentes destinations visitées par la globe-trotteuse, dont Zanzibar, Mexico, Haïti, Paris, Istanbul... En un simple clic, on se lance dans une bande sonore d'entre 5 et 10 minutes où on peut entendre se dérouler le quotidien de ces lieux exotiques.

À consommer sans restriction, les yeux fermés...