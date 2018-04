Incontinence urinaire: fuir le problème

La méthode de Gasquet

La docteure française Bernadette de Gasquet est une sommité mondiale dans le domaine périnatal. Après avoir fait sa thèse sur l'incontinence urinaire à la suite de l'accouchement, elle milite depuis maintenant 30 ans pour faire changer les techniques modernes d'accouchement en proposant une méthode beaucoup plus ancrée sur la nature et la physiologie.

Parmi les changements qu'elle désire implanter, il y a la position lors de l'accouchement. Selon elle, accoucher étendue sur le dos est une position qui facilite la tâche de l'équipe médicale, mais qui contrevient au processus biomécanique du passage du bébé. Elle propose plutôt un accouchement dans diverses positions et, surtout, sans forcer. Éviter de trop pousser préserverait le plancher pelvien, donc minimiserait les risques d'incontinence urinaire post-partum.

Au cours des dernières années, Bernadette de Gasquet a visité la Belle Province à plusieurs reprises pour tenter d'inculquer sa méthode au corps médical québécois. «Je ne dirais pas que le Québec est en retard, il est comme tous les autres pays. C'est plutôt la France qui est un pays très précurseur sur le sujet, estime-t-elle. Au Québec, comme ailleurs, la poussée vient habituellement beaucoup trop vite et les femmes poussent beaucoup trop longtemps, parfois de deux à trois heures, alors qu'elles devraient seulement pousser durant les 30 dernières minutes.»

Michelle Héroux est médecin de famille et obstétricienne, maintenant partiellement retraitée. Elle fait partie des médecins québécois à avoir suivi la formation et à appliquer la méthode de Gasquet dans sa pratique. Elle confirme que les médecins d'ici ont tendance à faire pousser la femme qui accouche beaucoup trop rapidement. «Avec cette méthode, la femme n'a plus à pousser, elle respire et on attend. Quand le bébé se présente à la sortie, la poussée vient toute seule, c'est un réflexe qui s'appelle le réflexe expulsif. Quand ça se produit, c'est vraiment fantastique, il n'y a rien qui peut imiter ça, souligne la Dre Héroux. Et il n'y a que des avantages. La femme est moins épuisée, c'est beaucoup mieux pour le bébé, il y a moins de décélération foetale, et pour le périnée, c'est incroyable, la différence.»

Difficile à implanter

Former tout le corps médical québécois demeure l'obstacle principal à la transmission de la méthode De Gasquet. «On a une liberté professionnelle, alors on peut appliquer cette méthode dans notre pratique. Mais c'est difficile de l'imposer aux autres», explique Michelle Héroux.

Myriam Tremblay, qui est aussi médecin de famille accoucheuse, fait partie des pionnières de la méthode de Gasquet au Québec. «On a vraiment suscité l'intérêt des médecins de famille au Québec. Ça nous a pris deux, trois ans de formation pour bien comprendre la méthode, mais tranquillement, avec l'autorisation des anesthésistes de pouvoir bouger les patientes, les infirmières se sont habituées et ont réalisé que ça aidait beaucoup les patientes dans l'évolution du travail, le confort, la respiration, etc. On a ensuite formé environ 150 infirmières d'un coup au CHU. Ça allait vraiment bien, mais là, on change tellement de personnel et il y a tellement de temps supplémentaire qu'on a perdu la moitié des infirmières qu'on avait formées. Donc ça va être à recommencer», se désole la Dre Tremblay.

À ce jour, plusieurs médecins québécois ont reçu au moins une fois la formation de la méthode de Gasquet. Mais les femmes qui accouchent devraient aussi être au courant de la méthode et être bien préparées à l'accouchement, ce qui ne semble pas toujours le cas selon Bernadette de Gasquet. «On ne peut pas arriver à la dernière minute à l'accouchement et vouloir imposer une méthode à laquelle personne n'a été préparé», déplore-t-elle.