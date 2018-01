La mâchoire aux rayons X

Gratuites avant 10 ans

Les radiographies panoramiques prises en cabinet sont gratuites pour les enfants de moins de 10 ans, cet examen étant couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Cela démontre leur utilité, «parce qu'habituellement, je peux vous dire que la RAMQ ne rembourse pas pour rien», observe avec humour la Dre Éthier.

En effet, l'assurance maladie paie pour les enfants de 9 ans et moins un examen annuel ainsi que les radiographies, anesthésies, obturations et extractions requises. Mais «les coûts d'un nettoyage, d'un détartrage, d'une application de fluorure et d'un scellement de puits et de fissures ne sont pas assumés par la Régie», détaille l'organisme gouvernemental.

Étonnamment, la RAMQ dit ne pas savoir combien d'enfants passent un Panorex chaque année. «La radiographie est comprise dans la rémunération de l'examen, indique Caroline Dupont, porte-parole de la Régie. Considérant cela, nous n'avons pas de statistique sur le nombre de radiographies panoramiques effectuées.»

Cliniques spécialisées

Bien des dentistes ont le coûteux appareil qui permet de faire le Panorex dans leur cabinet. Les autres dirigent les familles dans des cliniques spécialisées, comme le Centre d'imagerie médicale Clarke, Radimed ou Imagix-Biron. Encore là, ces examens sont couverts par la RAMQ si l'enfant a moins de 10 ans et une demande de consultation de son dentiste. En 2017, 521 jeunes ont passé un Panorex remboursé par la RAMQ en cabinet de radiologie.

Ce n'est pas l'acte médical le plus payant : la radiographie panoramique est facturée par un radiologiste «au montant de 16,10 $ pour la partie technique et 7,50 $ pour l'interprétation, précise Mme Dupont. La numérisation de l'imagerie majore la facturation de 15 %, le cas échéant».

Autre radio vers 9 ans

La Dre Éthier conseille de faire une seconde radiographie panoramique quand l'enfant atteint environ 9 ans. Les adolescents et les adultes font aussi régulièrement des Panorex pour suivre l'évolution de leurs mâchoires et de leurs dents. Ces examens sont à leurs frais - seules les radios faites à l'hôpital sont gratuites, à moins de bénéficier d'une aide financière de dernier recours depuis au moins 12 mois.

Une radiographie panoramique est associée à une dose d'irradiation de 10 microsieverts, selon des documents transmis par l'Ordre des dentistes du Québec. Cela équivaut à deux radios rétrocoronaires, qui montrent les couronnes des dents supérieures et inférieures. «De telles doses sont considérées comme très faibles», souligne l'Ordre.

«On ne demande pas de radiographies pour le plaisir, souligne la Dre Asselin. La règle, c'est toujours d'exposer le patient le moins possible aux radiations.»

Enfants ayant bénéficié d'un examen dentaire

(comprenant des radiographies, si nécessaire) remboursé par la RAMQ en 2016

Moins de 1 an: 815

1 an: 5370

2 ans: 19 682

3 ans: 46 454

4 ans: 53 728

5 ans: 57 662

6 ans: 59 267

7 ans: 60 420

8 ans: 57 217

9 ans: 57 485

Total: 418 100 enfants de moins de 10 ans