Antidouleur virtuel

«On voulait rendre le processus médical plus humanisant en offrant une option non pharmacologique, explique Sylvie Le May, infirmière et chercheuse principale. Ce sont de procédures qui ne durent pas longtemps, mais qui sont anxiogènes. Ça peut être douloureux, oui, mais c'est surtout beaucoup d'appréhension.» Qui plus est, rappelle-t-elle, des études ont montré que plus l'anxiété est élevée, plus la douleur l'est aussi.

«Le but, résume-t-elle, c'est vraiment de dévier l'attention de la procédure.»

Capter l'attention de l'enfant

Au-delà de la télévision, de la tablette et du téléphone, la réalité virtuelle a le don de capter l'attention, souligne le Dr Jean-Simon Fortin, médecin d'urgence et propriétaire de l'entreprise Oniric Interactive. Il assure la partie technique du projet et le lien entre le CHU Sainte-Justine et l'équipe de développement du jeu. La réalité virtuelle permet aussi de couper l'enfant du son ambiant de la salle (dont les pleurs des autres enfants !) et de sortir les instruments de chirurgie à l'abri du regard des petits, dit-il.

«On coupe complètement l'enfant du monde dans lequel il est pour l'envoyer ailleurs», résume le Dr Jean-Simon Fortin.

Cet «ailleurs», c'est l'univers du jeu Dreamland, créé spécialement pour le projet par une équipe de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Utilisé avec le casque de réalité virtuelle Oculus Rift, le jeu Dreamland consiste à lancer des balles rouges sur des ballons, des diamants et des caissons et d'accumuler des points, à son rythme, sans pression.

«Ce n'est pas comme un jeu commercial où on peut échouer et où on est obligé de recommencer; c'est un jeu sans échec», explique le Dr Fortin. Le jeu tâche aussi d'atteindre un juste équilibre entre l'engagement de l'enfant (maintenir son attention) et son confort (limiter les risques d'étourdissements ou de nausées), dit-il.

À ce stade-ci du projet-pilote, la réception des enfants est très bonne, «mieux qu'on espérait», se réjouit Sylvie Le May.

L'étudiante au doctorat Christelle Khadra s'enthousiasme lorsqu'elle nous parle de ce garçon de 7 ans, brûlé à la main, qui hurlait tant il ne voulait pas que le médecin examine sa blessure. «Quand il a commencé à jouer, la résidente a commencé à lui bouger la main. Aucune douleur, aucun cri; il était tout à fait absorbé par le jeu», dit-elle. Au terme de l'expérience, le petit garçon avait déjà hâte à sa prochaine visite à l'hôpital...

Souvent, les enfants qui viennent subir ces interventions anxiogènes en sont à leurs toutes premières visites à l'hôpital. Si la réalité virtuelle peut rendre ces premières expériences moins traumatisantes, voire agréables, ce sera mission accomplie, conclut l'équipe de chercheurs.