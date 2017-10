Rêves d'enfants: un superhéros en attire un autre

Teknoboy, principal protagoniste du jeu Magic Rumble, est né dans l'imagination de Loïc Bydal, atteint par une forme grave du syndrome de Morquio, maladie dégénérative extrêmement rare. «C'est au-delà de nos attentes, ce n'est pas juste une image», dit Anik Pilon, tandis que son fils opine.

Comme bien des jeunes de son âge, l'adolescent de 14 ans passe des heures incalculables à manier la manette, seul dans sa chambre. Différence notable: la sienne, avec vue sur le boulevard Décarie, fait partie de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Grâce à l'organisme Rêves d'enfants et à une équipe d'étudiants de l'École des arts numériques, de l'animation et du design (NAD), Teknoboy a transcendé le fantasme de Loïc pour muter en superhéros de chair et d'os, ou plutôt de métal et de mégapixels.

«La plupart des enfants rêvent de Walt Disney, mais ça ne faisait pas partie de nos choix», avoue Anik Pilon, mère de Loïc.

Une vilaine crise d'asthme, le 23 juillet 2012, a plongé le jeune sportif dans un coma artificiel. Loïc, qui a dû subir une trachéotomie, est depuis confiné à son fauteuil et est intubé en permanence. «En l'extubant, le petit coeur a descendu pas mal bas, se rappelle la maman. Ses voies respiratoires étaient trop serrées. Il est devenu paraplégique à peu près en même temps.»

Loïc a ce genre de santé fragile qui fait compter les Noëls. Ce genre de santé qui l'empêche de s'aventurer au-delà de Montréal. Pour tuer le temps et l'isolement, le jeune homme s'en est remis à la fiction. «Au début de mon hospitalisation, j'étais très renfermé, note-t-il. Je n'avais pas beaucoup de moyens d'atteindre le monde extérieur, donc je me suis penché vers l'internet. Je me suis mis à écouter Netflix, à regarder des émissions. J'ai commencé à remarquer: ça, c'est japonais, ça aussi, c'est japonais, je me suis dit: "il y a un point commun..."»

C'est avec en tête ce bagage culturel nippon qu'est né le superhéros Teknoboy. «Il n'a pas vraiment de pouvoirs. Son allié, c'est la technologie», remarque Loïc. C'est cette même technologie qui permet à l'ado de repousser un tant soit peu les murs de sa chambre dans des mondes autrement mouvementés.

Le personnage qu'il a imaginé, par l'entremise de différents contacts, a d'abord atterri dans les bureaux de Warner Bros. et d'Ubisoft, mais le temps et les ressources pour animer Teknoboy dans une production commerciale s'avéraient colossaux. Le studio installé à Montréal a tout de même acheminé à Loïc un lot de jeux et une immense affiche de Far Cry signée par ses artisans.