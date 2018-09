D'entraîneurs à mentors

Durant l'année de formation, différentes stratégies d'apprentissage sont mises de l'avant. Les participants assistent à des ateliers de formation tous les deux mois. Ils obtiennent aussi une expérience pratique en étant entraîneurs d'une équipe sportive. Ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé durant leur pratique comme entraîneur (un conseiller en développement les accompagne et leur donne une rétroaction). Finalement, ils participent à des rassemblements en groupe pour discuter de leurs enjeux et de leur avancement.

De nouvelles recrues

Après plusieurs années comme joueuse de basketball, Emmanuella Michel, 21 ans, est devenue entraîneuse. Elle a été l'assistante d'une entraîneuse qui avait suivi le programme P3P. «Ce que j'ai remarqué d'elle, c'est que contrairement aux autres coachs, elle ne faisait pas juste enseigner aux jeunes à gagner. Elle les accompagnait vraiment, jusque dans leurs problèmes. Ils pouvaient se confier à elle. Elle était vraiment à l'écoute des jeunes et elle les aidait à trouver des solutions, indique la jeune femme. J'ai tellement eu d'entraîneurs dans ma vie qui ne faisaient que nous faire jouer au basket pour gagner que cette approche m'a interpellée.»

Aujourd'hui étudiante en psychologie et sociologie à l'Université de Montréal, et toujours entraîneuse de basket, elle vient de se joindre au programme P3P. «J'aime vraiment les approches humaines, et c'en est une. Ce n'est pas tant le résultat compétitif final qui compte, mais beaucoup plus le cheminement et le résultat intérieur et émotionnel des individus. On peut avoir une équipe qui ne performe pas vraiment bien sur le terrain, mais dont les individus progressent très bien comme personnes», philosophe-t-elle.

Olivier Jean-Charles, 26 ans, fait aussi partie de la cohorte 2018 du programme. Après avoir joué jusqu'au niveau collégial, il est lui aussi devenu entraîneur. «Je m'adressais à des jeunes de 9 à 11 ans et je voulais les faire gagner à tout prix. Je leur transmettais mon esprit compétitif, et ç'a été mon année la plus difficile comme entraîneur. C'est cette année que j'ai vraiment commencé à comprendre que ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est le développement du jeune, affirme-t-il. Il faut les amener à s'adapter et à devenir de meilleures personnes. Chaque enfant est unique et est capable de conquérir le monde s'il est bien accompagné. C'est là que notre rôle devient important.»