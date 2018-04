Rando sans s'écraser le dos

Presque tous les grands randonneurs pédestres se demandent un jour comment alléger leur sac à dos. Faire un trek léger est bien plus une question de liberté et de plaisir que de sacrifices, affirment les adeptes de la légèreté.

L'aventurier américain Andrew Skurka, qui a désormais plus de 48 000 km dans les jambes, a appris sur le tas. «Je n'avais aucune idée de ce que je faisais», dit-il à propos de sa première randonnée, en 2002. Alors âgé de 21 ans, c'est avec un sac à dos de 75 litres pesant 22 kg qu'il a fait ses premiers pas sur l'Appalachian Trail (AT), un sentier de plus de 3500 km dans le Nord-Est américain. «Pour moi, un backpacker, c'était ce qu'on voit dans les magazines: un randonneur avec un gros sac à dos et des bottes.»

En chemin, il a, entre autres, changé de sac à dos, de sac de couchage, de matelas de sol, d'abri, de réchaud et de système pour purifier l'eau. Il s'est débarrassé de plusieurs articles, dont son chargeur solaire de piles. De quoi diminuer de moitié le poids de son sac à dos et... faire mal à son portefeuille. «Mon objectif n'était pas tant d'alléger mon sac que d'être plus heureux en randonnant», raconte au téléphone l'auteur du livre The Ultimate Hiker's Gear Guide, publié chez National Geographic, de son domicile au Colorado.

Et pas besoin de partir des milliers de kilomètres pour profiter d'une cure minceur. Mike Clelland, instructeur américain de plein air, préfère les sorties de deux à cinq jours. Il n'est jamais parti plus de deux semaines. «C'est simple: plus votre sac à dos est lourd, plus c'est de la torture; plus il est léger, plus c'est le bonheur», dit celui qui est aussi illustrateur. Il est habitué à souffrir quand, en 2005, on lui demande d'illustrer un livre sur la randonnée légère et ultralégère. Ça l'intrigue. Il part alors quelques jours en révisant complètement ses pratiques. «J'ai eu une illumination, en même pas 30 secondes, j'étais converti!» Depuis, il a écrit le livre Ultralight Backpackin' Tips, qui présente 153 trucs faciles et économiques pour se sentir moins misérable en chemin.

«Les randonneurs traditionnels transportent trop de choses parce qu'ils ont des craintes, par habitude ou en raison d'un manque d'éducation, affirme Mike Clelland, qui vit dans l'État de New York. Ils ont peur d'avoir faim ou d'avoir froid, alors ils traînent trop de nourriture ou de vêtements, et aussi plein d'eau même s'ils enjambent des ruisseaux. Ils emportent ce gros couteau suisse parce qu'ils l'ont toujours apporté.»

Apprendre à se délester

Aujourd'hui, Mike Clelland «s'amuse» à réduire au maximum le poids de base - sans eau, sans nourriture, sans combustible - de son sac à dos. Un exercice dont chacun, débutant ou expert, sort gagnant. Porter un sac à dos plus léger demande moins d'efforts et réduit le risque de blessures ou de douleurs, que ce soit à cause du stress induit aux muscles, aux tendons et aux articulations ou à cause de la fatigue.

«Soyez audacieux. Le problème n'est pas tant l'équipement que ce qui se passe entre les deux oreilles. Osez partir avec le minimum, ne serait-ce que dans le sous-bois à côté de chez vous. Expérimentez!»

Avant de couper le manche de sa brosse à dents et de déshydrater le dentifrice (si, si!), il faut d'abord laisser à la maison tout ce dont on n'a pas besoin... et ainsi apprendre à distinguer un besoin d'un désir. «Un débutant va réduire énormément le poids en retirant tout ce qu'il apporte au cas où», dit Andrew Skurka. Et c'est en fonction des conditions de chaque sortie (température, précipitations, disponibilité de l'eau, type de terrain, etc.) qu'on choisit consciencieusement son équipement.