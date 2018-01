Activité physique: trouver la bonne motivation pour persévérer

Pour contrer l'envie d'hiberner comme un ours, rien ne vaut le sport. Mais comment se motiver à bouger - et à persévérer? La Presse en a parlé avec Robert J. Vallerand, professeur de psychologie sociale et directeur du Laboratoire de recherche sur le comportement social à l'Université du Québec à Montréal.

Plusieurs personnes prennent la résolution de faire du sport. Combien y arrivent?

Les recherches démontrent bien souvent que plus de 50 % des gens qui commencent en janvier vont arrêter. Environ 25 % commencent tellement vite, sans être prêts, qu'ils se blessent, et c'est la fin. Un autre 25 % fait du sport pour perdre du poids. Mais l'exercice, en fin de compte, ce n'est pas juste pour perdre du poids. C'est une façon de vivre. On sait tous que c'est important pour atteindre un équilibre, autant physique que psychologique.

Les adultes de 18 à 64 ans devraient faire 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée chaque semaine, pour favoriser leur santé, selon les directives canadiennes. Seul un adulte sur cinq y arrive. C'est ce que vous voyez?

Oui. Dans le monde universitaire, par exemple, on a des horaires de fous, avec la recherche, les demandes de subventions, les articles à publier, les étudiants, les cours... On sait tous que faire de l'exercice, c'est important. On est souvent assis. On sait qu'être assis, c'est la cigarette des années 2000, le nouveau fléau. Et pourtant, est-ce que tout le monde s'entraîne? Non.

Comment augmenter ses chances de rester motivé?

Il faut se demander quand on va placer l'exercice dans son horaire. Cela doit suivre immédiatement la prise de décision de faire du sport. Sinon, il n'y aura pas d'implication ou d'engagement envers l'exercice de façon assidue. Moi, c'est la première chose que je fais. À 6 h 30 ou 7 h le matin, je suis parti m'entraîner, de sorte qu'après, c'est fait. Plus la journée avance, plus tout ce qu'on a à faire est important...